教銀髮族守財 新北警方舉辦反詐騙宣導

金山警分局聯合社區大學今（27日）上午舉辦反詐騙宣導演講，教長者破解常見詐騙手段。（李其樺翻攝）

新北市金山警分局今（27）日結合新北市松年大學，針對北海岸地區銀髮長者進行反詐騙預防犯罪演講，針對如何防範詐騙集團，用現在最流行的｢猜猜我是誰」等各種詐騙手法逐一破解，提醒長者接到不明來電要提高警覺，面對陌生人要求轉帳、提交存款，也要多次求證，避免讓自己成為受害人。

(中時)