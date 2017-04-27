全國中等學校運動會風光落幕 地主彰化縣成績輝煌
106年全國中等學校運動會27日下午在彰化風光落幕，地主彰化縣成績輝煌，共奪得22面金牌，包含拳擊11金、武術3金、舉重3金、網球2金、游泳1金、跆拳道1金、田徑1金，和美高中田徑隊等4團體獲得運動精神獎、個人則由破大會紀錄的和美高中曾芷威等11人獲得。
今天全運畫下圓滿句點，教育部體育署主任秘書王漢忠代表教育部宣布全中運閉幕，彰化縣長魏明谷將大會會旗交給台中市副市長林依瑩，相約107年全中運在台中見。
縣長魏明谷閉幕致詞感謝，運動員充分展現運動精神，為個人、各縣市創造佳績，經6天角逐，共41項76人次打破大會紀錄、1人破全國紀錄，彰化縣更是成績輝煌，奪金是6都外全國之冠。
特別的是，拳擊是彰化縣推動主要運動項目，有連貫的升學以及培訓的管道，這次拿下11金的優秀表現，魏明谷感謝彰化縣拳擊委員會、教練及多所學校的支持與栽培，尤其二林高中從國中進入高中又有一貫的完整培訓體系。
除了賽事破紀錄，彰化縣政府用心，首創邀請國際選手以表演賽方式和國內好手進行體育交流，運用網路平臺首創賽事抽籤臉書全程直播進行，開幕典禮的表演更獲得各界讚譽為最好的表演，王漢忠感謝彰化縣長魏明谷與彰化縣政府工作團隊，全中運是全國青少年運動好手展現的舞台，期待選手們再接再厲，將來在國際賽事中也有耀眼的表現。
(中時)
關鍵字：彰化縣
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