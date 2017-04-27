手機擾人 至善高中發想獲戲劇比賽特優

大溪區至善高中表演藝術科學生以「手機」為題，上周在全國學生創意戲劇比賽，舞台劇類高中組中，獲得特優。(賴佑維攝)

大溪區至善高中表演藝術科學生以「手機」為題，上周在全國學生創意戲劇比賽，舞台劇類高中組中，獲得特優。(賴佑維攝)

因現代人手機不離身，桃園市大溪區至善高中表演藝術科學生以「手機」為題代表桃園市，上周在全國學生創意戲劇比賽「舞台劇類高中組」22所縣市代表隊中獲得特優。

老師李銘真說，因為現代每人都有手機，且生活與手機相當密切，但卻產生時時刻刻關注手機，而忘了身邊實際相處的人。為此以「手機」為發想創作劇本。故事中的村莊農民和周遭科技廠相處不睦，農民懷疑是科技廠刻意製造地震趕走農民，最後才發現這些地震是腦袋裡的手機心魔。

學生蘇俊穎是此次參賽裡唯一的普通科學生，他說，自己對於表演很有興趣，才會毛遂自薦參加比賽。他說，原本自己飾演科技廠方，後來卻換角成農民，2種角色想法完全不同，讓他琢磨不少時間。

(中時)