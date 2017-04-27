桃園古宅3次整修 27日重新開放

國定古蹟李騰芳古宅經過3次整修後，27日再度開館，還有一系列活動，讓民眾感受往日李家的生活。(賴佑維攝)

桃園市大溪區將近160年歷史的國定古蹟「李騰芳古宅」經過3次整修後，27日重新對外開放，負責營運的大溪木藝生態博物館也將採小學堂、工作坊形式介紹李氏家族過去的生活模式，展現出古宅新生的面貌。

桃園市長鄭文燦表示，李騰芳古宅建於1860年至1864年間，約莫為清朝咸豐同治年間，當時經營米穀事業的李家先祖炳生、都生、振生三兄弟，興建李騰芳古宅，其中李騰芳為李炳生的3子，宅邸落成沒多久參加鄉試中舉，李騰芳古宅因此成為舉人宅。

文化局長莊秀美表示，今年4月到9月，木博館推出了一系列免費的深度導覽、古蹟講座、手作、行動劇場體驗等，讓大家認識更多李氏家族發展與週遭環境風貌變遷。此外還有大溪月眉休閒農業發展協會主辦，串連李騰芳古宅與月眉農村的童玩闖關、古裝情境攝影，以及包含導覽與各種手作體驗的「月眉古宅小旅行」，可至木博館網站查詢。

(中時)