萬安演習5月登場 警方強化宣導
新北市5月18日將進行萬安演習，金山警分局今（27）日召開協調會，由分局長林武宏親自主持，邀集轄內區公所、義警、民防及學校機關等單位代表與會，宣導相關工作事項，務必要讓演習順利進行。
金山警分局長林武宏指出，當天演習防空警報發放後，行人應遵從憲兵、警察、民防人員引導，迅速至附近防空避難室避難，勿逗留於騎樓地或於巷口觀望；戶外行駛車輛請靠路邊停放，引擎熄火關閉車燈，駕駛請立即下車，接受執勤人員引導至附近防空避難室避難。
另外，營業店家室內燈源關閉，並將鐵門拉下並將廣告、招牌、走廊及後陽臺等室外燈源關閉，店內如有顧客，請顧客於店內避難，等防空警報解除後再行離去。
警方呼籲，若有民眾於演習期間拒絕配合，且經勸導仍不遵從者，依法最高可處15萬元罰鍰，請民眾務必配合。
(中時)
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