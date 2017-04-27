日月潭環湖路跑賽 30日交通管制

4月30日，日月潭有路跑賽將實施交管；圖為交管公告內容。（沈揮勝翻攝）

日月潭30日交管內容第2頁。（沈揮勝翻攝）

一項名為「Running Land玩轉大地─日月潭環湖路跑」的活動，將於30日在日月潭地區舉行，南投縣政府警察局集集分局將於當天上午6點實施交通管制，請駕駛人、遊客遵從現場員警指揮疏導。

警方表示，30日上午6點到10點，台21線65.8K（向山）至60.9K（九龍口）、台21甲線0K（九龍口）至7K（伊達邵），以及台21線68.4K、台21甲線20.8K（頭社往伊達邵路口）至台21線伊達邵往潭南路段，應遵照警方引導通行。

台21線60.9K（九龍口）至65K（水社壩附近）因屬2線道，禁止停車；九龍口往魚池方向、台21線65K往頭社方向，4線道開放路邊停車。台21線68.4K至65.8K頭社往水社方向，30日上午6點到12點外側車道封閉，除工作人員外，禁止車輛行駛外側車道。

(中時)