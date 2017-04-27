陸飛青天宏願 自製客機將試飛

4月間，大陸國產c919客機在上海完成首次跑道高速滑行測試。(新華社)

大陸下一個世界第一的產業會是客機製造嗎？隨著中國大陸在未來20年將取代美國成為對大單一國家客機市場，以及高層對於航太事業的進取心態，大陸肯定成為客機製造業要角，傳在5月試飛C919型客機，就是大陸客機製造的里程碑。

大陸自製客機的基礎來自於龐大的航空市場，根據國際航空協會估計，2024年大陸將取代美國成為世界最大航空客運市場，到2035年中國大陸境內的旅客人次將高達13億人次，超過美國的11億人次。波音公司也估計未來20年間，中國大陸需要新增6810架客機，總值超過1兆美元。其中7成5是單通道客機，也是波音737與空中巴士A320系列所把持的市場，未來將迎來另一勁敵就是C919客機。

C919是由中國商用飛機公司（以下簡稱中國商飛）所研發，屬於168-190座窄體單通道客機。而根據維基百科資料，C919客機將比目前的737和A320省15%的燃料，座位更寬闊，乘客數略多8到10人。噴射引擎將採用美國GE產品，機身自製率也會逐年從5成提高到9成。不過，C919試飛已經推遲一年左右的時間。根據bloomberg報導，有消息指出首次試飛將會在今年五月份。

截至去年底，中國商飛獲得570架的訂單，據悉都是中國大陸的航空公司或是針對大陸市場的國際客機租賃公司。C919如果想飛往海外，還必須取得歐洲與美國相關監管機構的適航認證，才能飛往這兩個地區。

(中時電子報)