千萬超跑開上安全島 被查出酒駕涉冒名頂替
千萬「小牛」超跑27日在高雄鼓山肇事自撞電線燈桿，酒測後潘姓男子超標、官姓男子過關，但官男卻聲稱是他開的車，轄區警方比對路口監視器，傍晚案情急轉直下，確定是冒名頂替，將依公共危險、偽造文書通知到案。
有「小牛」之稱的白色藍寶堅尼超跑，27日清晨5時35分在鼓山、千光路口，疑過彎失控開上安全島，車內2名男子下車後，驚魂未定蹲在公園旁，由於前面就是消防分隊，警消聽到碰撞聲響，趕緊過來查看，幸好只有1人輕傷。
鼓山警分局新濱所獲報抵達時，38歲潘姓男子臉手受傷、渾身酒味否認開車，25歲官姓男子自稱沒喝酒，開車的是他本人。酒測後潘男酒測值0.91毫克、官男0.08毫克，警方原本已放人，但傍晚比對路口影像，確定是酒駕冒名頂替。
兩位男子表示，從桃園南下高雄玩，因不熟路況才撞車，警方調查，兩人均非車主，但「小牛」車籍確為在桃園的私人車。由於兩人都穿白T恤，只有下半身各為長褲、短褲，經比對下車影像，認定開車的應是穿短褲的潘男。
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(中時)
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