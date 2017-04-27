元智大學翻轉藝術 邀您來「遊藝」
桃園市元智大學藝術中心以校園遊樂場為發想，4月27日起至6月23日於校園及圖書館美學之道舉辦「遊藝」藝術展覽，讓藝術以玩味有趣的方式，重新進入我們的生活中。
元智大學藝術中心鄒淑慧主任表示，在我們熟知的藝術空間裡，氣氛總是安靜拘謹，且大多數觀眾可能看不懂作品所要表達的是什麼？為翻轉這種有距離感的陌生氣氛，突破傳統展覽空間的形式，決定從校園做起。她說，校園是學生最密切的學習場域，卻也是最多束縛的空間環境，透過啟動藝術家與觀眾的奇異想像，希望改造校園氛圍，讓它不再只有上課讀書與充滿考試壓力，而是成為一個輕鬆好玩、無牆無距離的開放式美術館。
此次展覽邀請8位不同藝術創作領域的藝術家，透過天馬行空的創意思維，帶領觀眾從室內到戶外，從平面、影像到立體創作，刺激失去創意的生鏽腦袋，重新活化每個人潛藏的藝術DNA。展覽同時展出元智大學藝設系學生以及桃園市南門國小師生、親子的共同創作，以不同的創意實際行動，顛覆既定的藝術想像，反轉校園每個角落，讓觀眾在看展覽時就像在遊樂場輕鬆嬉戲一般，處處都有驚奇的發現。
(中時)
關鍵字：元智大學
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