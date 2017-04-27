參觀國定古蹟摔倒臀部骨折 新北文化局判賠38萬

參觀國定古蹟結果屁股開花！李姓男子2015年1月3日前往板橋林家花園遊玩，行經定靜堂廣場月洞門處，因地板濕滑，加上門檻有高低落差，李男一時不察滑倒，重摔在地造成左臀骨折，有9個月須旁人照顧起居。新北地院認為新北市文化局未豎立警告標示、加強園區防滑措施，須賠償李男38萬餘元。可上訴。

(中時)