武崙國中師生 同獲全國技藝績優獎

教育處長陳素芬（右五）頒發獎項給林安任老師（左二）、趙芷琳同學（右二）。（張穎齊翻攝）

基隆市立武崙國中深耕技藝教育，今年度林安任老師及趙芷琳同學，同獲105學年度全國技藝教育績優人員獎，武崙國中積極推動技藝職涯，讓學生提早體驗不同職群，適材適教。

林安任老師擔任多年生涯規劃組長，非技職體系出身，但每年技藝競賽前夕，積極號召相關技職背景的老師協助指導學生，且課後的陪伴與輔導從不缺席不只主動關懷在校技藝班學生生涯與學習上的困難，學生畢業後仍然主動關心學生近況，連結身邊見習機會，給學生職場體驗的機會。

趙芷琳同學從小對餐飲就充滿興趣，在去年的開平主廚盃以蛋糕裝飾技壓全場一舉奪冠，展現努力成果與天分。雖投入許多時間與精力在技藝教育課程，但不忘兼顧一般課業，並且積極協助同學克服困難，對公益活動更是不惜自掏腰包發揮所長，自製小點心義賣，將所得全數捐贈給流浪貓狗之家。

教育處表示，武崙國中技藝教育成果豐碩，引導學生在讀書之外開展自己的一片天，獲獎是對學生及教師的肯定，也積極推展技藝教育讓國中的孩子能提早體驗不同職群。

此外，教育處為提升技職教育成效、拓展全市學生生涯探索的機會，基隆市第一所區域職業試探與體驗示範中心，預定今年於明德國中啟用，屆時能提供國中小學生烘焙、設計職群體驗空間與課程，讓全市技職教育持續向下紮根。

(中時)