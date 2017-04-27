于孟雄改名 重新叫回于孟馗

于孟雄改名叫做于孟馗，個人官方粉絲團也順勢改名。(圖/截自于孟雄官方臉書粉絲團)

富邦悍將于孟雄日前將名字改成于孟馗，他說，這是小時候的名字，在家人討論過後，決定改回以前的名字，也看運勢會不會好一點。

于孟雄今年進入生涯第二個球季，也成功在開季初以外野手身分站上一軍，不過近期卻將名字改回原名，未來將改成于孟馗，他也指出，小時候大家都叫自己九首，以後球迷也可以這樣叫。

于孟雄本季出賽14場，4月初曾經連4場擊出安打，不過近期又陷入小低潮，他表示，不會想這麼多，上場就是好好表現。

(中時電子報)