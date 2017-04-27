亞巡仰德傳承賽 台將宋孟璋T2開局

澳洲選手希金柏湯仰德傳承賽首輪居榜首。(圖：仰德集團提供)

總獎金30萬美元（約合台幣909萬元）的2017仰德傳承賽今天（27日）在苗栗全國花園鄉村俱樂部開打，澳洲選手希金柏湯在風雨中揮出68桿(-4)領先群雄。台灣好手宋孟璋以69桿與另3位外籍選手暫並列第2。

台將宋孟璋首輪1桿差並列第2。(圖：仰德集團提供)

台灣選手首輪表現次佳是陳銘傳與彭弘瑾，2人同以71桿與另5位外籍選手並列第10。

苗栗今天下一整雨，是濕冷的天氣，挑戰性與困難度都提高，首輪僅16位選手打出低於標準桿成績。24歲的澳洲希金柏湯今天抓下5隻小鳥，只打1個柏忌，他說：「我今天打得不錯，在如此困難的狀況下只有1柏忌，不過我的開球很好，推桿也有發揮水準，希望能夠晉級決賽。」他今天18洞28推，14洞只有2洞未能成功打上球道。

他於201２年轉職業，當年拿下紐西蘭公開賽冠軍，並取得2013年的亞巡賽資格，在亞巡奮戰了3年，最佳年度排名是2014年的第43名，但是去年未能獲得前60名的種子球員資格，不過他今年再度考上參賽資格，目前獎金排名第35位。

宋孟璋今天抓4鳥，也是只有1個柏忌，他自第10洞出發，一下場一記16呎長推桿進洞就抓鳥，取得好兆頭，第13洞及第18洞也是5呎小鳥推桿，第11及12洞雖然分別失誤打進沙坑及超過果嶺，但是也都幸運地切上果嶺，第14洞更是切球失誤，留下30呎長推桿，結果都是1推救帕，打出33桿，後9洞則打出1鳥1柏忌36桿。

宋孟璋說，其實他最近的狀況不是很好，因為擊球不大順暢，打起來也有點心虛，「因為天氣不好，雨的影響較小，風勢很強，所以就慢慢打，所幸依靠平常心態與經驗，加上沒有太大失誤，很幸運今天可以交出不錯的成績。」

這項比賽有24國144位中外選手角逐冠軍獎杯與冠軍獎金5.4萬美元（約合台幣163萬元），這是仰德集團繼主辦贊助仰德TPC錦標賽後再增辦的第2場亞巡賽，不但創下國內企業界1年舉辦最多場亞巡賽的紀錄，也為今年在台灣舉辦的亞巡賽從2場增為3場，同時也是今年台巡賽正式開幕賽。

仰德集團將原本去年贊助的ADT賽事升級為亞巡賽級，使得台灣今年共有3場亞巡賽事，成為僅次於三商台灣名人賽與仰德TPC錦標賽的國內第3大賽。

(中時電子報)