五一勞動節屏東頒獎 得獎者都有動人故事
屏東縣政府27日於台灣原住民族文化園區，辦理106年度五一勞動節頒獎活動，由屏東縣長潘孟安親自頒發模範勞工96名、身障模範勞工11名、優良工會10家、輔導安全衛生優良志工4名、優秀外籍勞工13名及優秀外籍勞工雇主4家事業單位。
潘孟安表示，五一勞動節是屬於勞工朋友們的節日，感謝所有勞工朋友，不分國籍，為屏東奉獻。此次特別薦舉表揚社會楷模組鄭彥駿，他服務於國光客運公司，自台北駕車收班，南下於麟洛運動公園附近，發現一輛自小客車自撞分隔島造成火燒車意外，義不容辭地救出受困車內民眾，主動救人舉動，值得嘉獎。
屏東大學師培中心實習組行政助理蔡翠蓮也榮獲身心障礙者模範勞工，由於她雙腳蜷曲，只能倚賴膝蓋移動，身高矮一般人一大截，潘孟安和勞工處長林德輝在台上頒獎時，特地蹲下來一同合照，畫面溫馨感人。
41歲蔡翠蓮，出生時即不良於行，但她不自怨自哀，反而樂觀以對，開朗積極，她很感謝在求學和就業的過程中，獲得許多同學和同事的幫忙，她人生最低潮，莫過於父母辭世，但身為家中老大，沒有因此灰心失志，為了生活和家計，她和一般人一樣朝九晚五，對工作全心付出，也和同事打成一片。
(中時)
關鍵字：五一勞動節
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