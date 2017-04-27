板橋慈惠宮推國際交流 日本阿波踊舞律動新北
板橋慈惠宮為促進台日宗教文化交流，邀請日本東京都「高円寺阿波踊舞蹈團」來台表演，舞蹈團將在28日(五)下午6時從板橋慈惠宮沿途表演至市民廣場，還有媽祖轎陣隨行，除了讓民眾不用出國就能觀賞東洋國寶文化，也讓日本友人感受臺灣特有的媽祖文化。
阿波踊舞源自日本德島，與高知縣的夜來祭和新居濱的太鼓祭合稱四國三大祭典，日本東京都杉並區已經連續60年舉辦「高円寺阿波踊舞」慶典，每年吸引全球各地120萬人前往觀看，並且創造萬人同舞的驚人紀錄，是日本非常盛大的傳統宗教活動。
板橋慈惠宮主任委員江清秀表示，這次特別邀請東京都高円寺的136位阿波踊舞者，活動當日舞蹈團和廟方轎陣、花車將一同從板橋慈惠宮出發並沿途表演，在市民廣場進行30分鐘的團舞後，再轉往府中商圈，總長2公里的路線，希望吸引年輕人感受異國的宗教文化。
前一陣子剛成為台灣媳婦的日本知名桌球選手福原愛，也是阿波踊舞的愛好者，今年還特別透過影片推廣阿波踊舞，並希望藉台日文化交流增進友好關係。
住在樹林區的信眾韋先生表示：「很久以前就聽親友說阿波踊舞活動非常值得一 看，原打算今年8月時和女友買機票到東京觀看，想不到在新北市就可以看到，活動當日一定會帶女友前往觀賞。」
民政局宗教禮俗科長藍品畯表示，板橋慈惠宮建廟已150年，主祀的媽祖也稱作「板橋媽」。慈惠宮除了參與許多公益慈善及社會教化的善行外，這次的國際交流也是傳統宗教的突破，讓台灣的媽祖文化走進國際，是值得推廣的經驗。
(中時)
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