鬼鬼挺誰？周湯豪、炎亞綸撕破臉
魏晨為紀念出道十年，推出《旅程》專輯，今辦發片記者會，好友鬼鬼站台力挺，會後鬼鬼被問好友炎亞綸與周湯豪日前在網路隔空互嗆，身為2人好友的她表示：「大家都有說話的立場。」是否有當和事佬？她說：「沒有，那是他們的事，大家都是大人了，我不會干涉任何一個人，他們做的事要自己面對。」不評斷誰對誰錯。
魏晨出道10年，與圈外女友一路走來同樣近10年，新專輯《旅程》象徵音樂旅程，31歲的他對自己人生規畫？他今發片記者會上直言40歲前結婚生子，至於今年是否傳喜訊？他表示時間上來不及：「也許明後年看看。」還說結婚一定會公開：「不會密婚的，想藏也藏不了。」透露婚後至少生一個。
記者會上鬼鬼帶了台灣最美的伴手禮水果籃力挺，鬼鬼依序餵他吃苦瓜、甘蔗和鳳梨，祝魏晨「先苦後甘旺旺來」，並化身台語小老師，教他「鳳梨」的台語發音，魏晨才知道「鳳梨」讀音跟「旺來」的台語發音一樣。
(中時)
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