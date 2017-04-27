哈孝遠突然暴怒嗆錦榮「靠女人loser」
哈孝遠今（27日）為中天新外景節目《驚奇4超人》宣傳，卯足全力與陳思璇領軍《名模星任務》PK攀岩造勢，現場氣氛超爆笑，未料哈孝遠在受訪時，突然為偶像蔡依林(Jolin)怒嗆錦榮，認為對方是靠女友出名，不該分手還說風涼話。
錦榮早前出席活動，曾表示為了腰椎與頸椎健康，希望未來女友身高不能太矮，一席話令Jolin粉絲哈孝遠聽了相當不滿，據ETtdoay報導，哈孝遠今日受訪忍不住當眾開嗆錦榮「去死！」更不諱言批錦榮是「靠女人成名、沒有用的loser」。
哈孝遠透露自己歷任女友最高不超過165公分，現任女友身高約158公分，從未因為身高差距導致互動有問題，認為錦榮既然分手了，就不該再去說對方什麼。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。