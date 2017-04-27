哈孝遠突然暴怒嗆錦榮「靠女人loser」

哈孝遠為偶像開嗆錦榮。(取自哈孝遠、錦榮臉書)

陳思璇、郭彥均、林彥君、李懿、哈孝遠今為《驚奇4超人》、《名模星任務》聯合造勢。(中天提供)

哈孝遠今（27日）為中天新外景節目《驚奇4超人》宣傳，卯足全力與陳思璇領軍《名模星任務》PK攀岩造勢，現場氣氛超爆笑，未料哈孝遠在受訪時，突然為偶像蔡依林(Jolin)怒嗆錦榮，認為對方是靠女友出名，不該分手還說風涼話。

錦榮早前出席活動，曾表示為了腰椎與頸椎健康，希望未來女友身高不能太矮，一席話令Jolin粉絲哈孝遠聽了相當不滿，據ETtdoay報導，哈孝遠今日受訪忍不住當眾開嗆錦榮「去死！」更不諱言批錦榮是「靠女人成名、沒有用的loser」。

哈孝遠透露自己歷任女友最高不超過165公分，現任女友身高約158公分，從未因為身高差距導致互動有問題，認為錦榮既然分手了，就不該再去說對方什麼。

(中時電子報)