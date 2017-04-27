南大語文中心講座 女學生試穿越南服裝
台南大學配合政府發展南向政策，語文學習中心找來來台五年的越南新娘范鄭瑞綾講解越南文化，10位女學生直接穿起越南國服，覺得衣服太合身，笑稱越南女生好瘦。
范鄭瑞綾在越南大學畢業就嫁來台灣，在越南村落還算是晚婚一族，她來台五年多，擔任南部多所學校的越南語老師。
從介紹越南的歷史、語言、飲食、水上市場、傳統樂器到世界文化遺產，范鄭瑞綾的上課絕招是帶來各種場合的越南國服，要女同學試穿感受。
現場10位女同學穿上越南國衣，穿起越南服的女同學感覺置身在越南，但也表示衣服太合身，打趣越南女生都很瘦。
南大語文中心鄒月如主任表示，因應新南向政策，將持續辦理異國文化系列講座，希望透過提供不同文化的課程與講座，增進文化交流，開拓學生國際視野。
(中時)
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