最接近玉山的派出所 和社警友站成立

位在玉山山麓的和社，昨(26)日晚間成立警友站。（沈揮勝翻攝）

南投警友會信義辦事處和社警友站昨(26)天晚間舉辦成立大會，由警友站站長王傳信主持，縣議員陳淑惠、蕭志全、史清水、信義鄉秘書莊進忠、信義鄉民代表會主席邱瑞榮及警友顧問一同參加，會中由現任信義警友辦事處主任賴國正頒發警友站幹部聘書，場面熱絡。

信義辦事處主任賴國正指出，和社派出所所轄治安、交通環境較為複雜，警務繁重，轄內支持關心警政工作者眾，有鑑於此，即積極籌辦警友站成立，以利強化治安功能，促進警民合作，經過審慎評選及延攬，警友站站長一職由同富農場主席王傳信先生擔任並組成顧問團隊，全力投入協助治安維護工作。

信義分局長林建良表示，警友會平日對警察工作相當支持與認同，有王站長及顧問團隊的加入與鼓勵，將對和社派出所注入一股新活力，這股強而有力的支持力量，必能對轄區治安維護工作有莫大助益，同時期勉所屬同仁，應職守崗位加強勤務作為，維護轄區治安、交通，及加強為民服務工作，才不辜負民眾對警察的期望。

(中時)