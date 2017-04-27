「泰」緊張藏毒露餡 警還查到「逃泰郎」
男子離鄉來台工作，思鄉心切怎麼辦？31歲泰籍男子「阿偉」日前開車在台中精密科學園區時，因行車速度忽快忽慢，引起春社派出所員警的注意，經攔查後發現，車上四人均為泰國籍男子
，且駕駛「阿偉」眼神有異及後座一名男子「阿由」神情緊張，經盤查發現，中控台零錢盒藏了一包疑似安非他命結晶(毛重2.47公克)和吸食玻璃球1顆，2人先後承認吸毒及是逃逸外勞，警方詢問後分別將阿由解送移民署專勤隊、阿偉依毒品危害防制條例移送法辦。
警方調查指出，當時是阿偉開著向台灣友人借來的車，載著3名同是泰國籍的朋友，要到烏日訪友，那知阿偉開車忽快忽慢，遭到警方懷疑攔檢，盤查中，警方發現阿偉因過度緊張眼神不
斷飄向中控台，經取得同意，員警搜查中控台各角落，就在零錢盒內發現一包裝有疑似安非他命結晶及玻璃球吸食器的藥袋，「阿偉」起初還裝傻說不知道為何車上有此物，直到警方告知全
程均有錄音錄影時，這才坦承為其所有，並辯稱因飄洋過海來台從事工廠作業員多年，為解鄉愁透過朋友介紹下開始吸食毒品，沒想到越陷越深，不可自拔。
過程中坐於後座的泰籍男子「阿由」臉部僵硬直冒汗，經員警深入查證，發現其為逃逸外勞，此時「阿由」反而鬆口氣，表示終於可以回家，不用再過著躲躲藏藏的日子。警方除將相關人等
帶返所調查驗尿，並分別將「阿由」解送移民署臺中市專勤隊歸案，「阿偉」則依違反毒品危害防制條例罪嫌移送地檢署偵辦。
春社所派出所所長魏綉薌表示，近期外勞吸食毒品案件有日漸增加趨勢，毒品上癮不可自拔，嚴重傷害個人身體健康與家庭和諧，恐衍生出其他犯罪，警方將持續加強外勞聚集處所查察作為，捍衛緝毒決心，以維護民眾安全，淨化社會治安。
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(中時)
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