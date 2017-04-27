南投警方盤查可疑人車 查獲逃逸外勞持有毒品
南投縣政府警察局竹山分局竹山派出所所長王裕元及警員曾印廷，昨(26)天深夜執行巡邏勤務時，在竹山鎮枋坪巷與環河路口盤查一部可疑人車，車內除駕駛為台灣人外，兩名乘客均為越南人，攔查時由於其中一名乘客無法出示證件並假裝聽不懂國語，說不出自己身分讓員警起疑，眼尖員警發覺該員褲子口袋隆起於是拍摸其口袋，發現安非他命分裝袋外露，隨即在該外籍人士身上查獲安非他命4包總重38.03公克、玻璃吸食器1個，進一歩查證該名亦是行方不明逃逸外勞。
該車駕駛人指稱自己從事司機運匠工作，在臺中市豐原區搭載一名外籍人士到南投市南崗工業區找這名逃逸外勞，之後這位逃逸外勞提議到竹山訪友，沒想到一到竹山就被警方查獲。
竹山分局分局長洪文宏表示，毒品戕害身心健康甚鉅，吸毒者除危害自身外更會讓家人擔心及受害，籲請民眾發現可疑立即向警察機關反映或110報案，共同防制毒品危害。
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(中時)
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