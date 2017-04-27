南投縣衛生局抽驗包裝水 12家27件均合格

南投縣府衛生局為確保包裝飲用水品質，維護消費者飲水健康，3月份針對轄區提供包裝水之加油站與販售包裝水業者及縣內12家包飲用裝水工廠等進行抽驗，共計抽驗27件，檢驗項目包括大腸桿菌群、綠膿桿菌、糞便性鏈球菌等微生物、重金屬及溴酸鹽，檢驗結果均符合衛生標準。

衛生局提醒，民眾購買包裝飲用水時應注意產品外包裝完整標示、瓶蓋封口是否緊密完封、容器外型無凹陷、目視內容物無棉絮物或雜質、販賣之產品是否儲放於陰涼避光處等，以確保飲用安全。

如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽南投縣政府衛生局服務專線049-2231994。

(中時)