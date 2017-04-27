標槍86.92公尺 鄭兆村一個月內兩度破全國

鄭兆村（左二）在嘉興打破男子標槍全國紀錄，與團隊歡喜合照。（中華田協提供）

本月才在全國大專田徑錦標賽締造84.77公尺全國紀錄的標槍好手鄭兆村，27日在中國大陸嘉興參加亞洲田徑大獎賽，又在第一次投擲締造86.92公尺佳績，把自己保持的全國紀錄一舉推進近2公尺！

鄭兆村再創男子標槍全國紀錄。（資料照片／中華田協提供）

鄭兆村去年在全大運傷到右膝，這次復出雖然連創佳績，但在嘉興首擲締造新全國紀錄後見好就收，避免受傷，成績已足以摘下金牌。中華田協祕書長王景成表示，協會將發給教練薛聖融與鄭兆村各10萬元獎金。

鄭兆村近況好得不得了，這次亞洲田徑大獎系列賽，他在第一站金華摘金，第二站嘉興連莊金牌又破全國紀錄，周日在台北還有第三站，鄭兆村有機會包辦系列賽3面金牌。

(中時電子報)