成大8月成立食品安全衛生暨風險管理研究所

近年，食安問題層出不窮，食的安全成為政府與人民關切議題，成功大學為培養學生具有食品安全所需之跨領域知能及實務操作能力，8月成立「食品安全衛生暨風險管理研究所」，採免筆試入學，5月15日起至5月22日止受理報名。

成大表示，食品安全對於社會安定、經濟發展和國家形象，扮演關鍵性角色。成立「食品安全衛生暨風險管理研究所」，為善盡社會責任，促進相關學術研究，培育食品安全跨領域之學術研究及產業人才。將以食品安全衛生與風險管理為目的，並和醫學、生物科技、風險評估、環境毒理、生物統計、流行病學、檢驗技術等進行跨領域結合。

成大強調，高端人才培育，有助於建立食品專業人才進入政府體系服務機制、強化食品檢驗技術能量及建立食品安全與風險管理警示系統，對於解決社會食品安全問題及帶領其產業進行創新轉型必然有極大的貢獻。

「食品安全衛生暨風險管理研究所」碩士班，以食品安全衛生與風險管理為目標，結合基礎食品科學、醫學、微生物學、毒理學、健康風險評估與管理、分析技術及安全無毒的供應鏈為主要規劃，希望培養具有獨立思考且有風險評估、管理與溝通專業知識，能進行食品檢驗技術開發，了解安全食品產業鏈及整合創新的食品安全管理人才，配合國家政策需求，落實培育人才。

「食品安全衛生暨風險管理研究所」獨立招收一般生及在職生，採免筆試入學，5月15日起至5月22日止受理報名，有意報考者請至本校註冊組網站查詢，或洽承辦人林佳瑩小姐（電話 : 06-23535355 轉5800、5568）。

(中時)