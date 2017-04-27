讀餐飲正夯，比賽經驗影響升學及就業

調查指出，參加過競賽的學生，未來投入職場較具優勢。（金蘭食品公司提供）

許多學生正要升學，而餐飲科系畢業生也要投入職場。根據調查，能在餐飲業存活的社會新鮮人少之又少，而參加過比賽者，相較其他沒有任何參賽經驗的同學更能於職場上駕輕就熟；期望繼續升學的高中生，也較能以參賽經驗在面試上獲得加分。

輔大聖心高中餐飲科老師陳鴻源表示：「現在台灣餐飲業的確面臨嚴重的缺工問題，學生即使進入業界，也會因經驗不足而離開職場，因此在就學時期讓學生趕快體驗非常重要，但有參加過比賽的學生進入業界則相對輕鬆。」

此外，許多學生想進入餐飲相關科系就讀，陳鴻源說，有較多的比賽經歷的話，更能侃侃而談，無論是『黑盒子』的關卡考驗，還是菜單由一而終的發想，都能訓練學生在職場上更快進入狀況，在升學面試的時候更有實際作品得以展示。

參加第6屆金蘭盃的得獎選手周晏琳也表示：「比賽有緊張有壓力都是正常，但要記得把緊張化為動力，並且相信直覺勇往直前，唯有自己才能超越自己，而且參加比賽對於未來升學、就業都有很大幫助，快速熟悉環境才能更快得心應手，像是我現在也正積極實現夢想，畢業之後到輔仁大學就讀，為的就是修好教程能回母校教導學弟妹相關餐飲知識。」

今年第七屆金蘭盃報名也已經開始，即日起至5/5日截止，分為「學生組」與「職業組」。學生組參賽資格需年滿16歲或以上高中職、大專院校餐飲等相關科系及應屆畢業生；「職業組」必須要有餐飲相關單位在職證明即可參賽。

有意參賽者可至金蘭盃網站報名，也可關注「金蘭小醬」FB動態，或以掛號、親送報名資料送至台北市中山區中山北路二段45巷11號4樓金蘭盃活動小組，亦可洽報名諮詢專線（02）25626001分機309林小姐。

(中時)