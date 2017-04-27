疑因官司糾紛 淡大遭退學女生持餐刀割傷退休教授

行兇餐刀。（陳心瑜翻攝）

(20:33更新內文) 淡江大學遭退學23歲黃姓女子27日晚間6時8分許，疑因官司糾紛，在淡江大學女生宿舍門前劃傷76歲李姓退休教授，造成李前額、脖子共3處各約1-2公分切割傷，頭腦勺1處撕裂傷，路過學生趕緊報案協助送醫，李姓退休教授幸無生命危險。警方也將行兇黃女帶回派出所釐清案情。

警方調查，遭退學的黃女與退休李姓教授有多起強制罪、傷害和恐嚇等多起官司糾紛，確切行兇動機仍待進一步釐清。

(中時)