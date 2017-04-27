執行署法拍 數億商辦2度流標現只賣4千餘萬
春季電腦展剛結束，扼腕沒撿到便宜嗎？行政執行署將於下周二舉辦法拍會，主打「資訊月」，各式3C產品如主機、螢幕、雲端硬碟、液晶電視等，全都減價大拍賣，還有市價數億的200坪商辦，2度流標後起標價僅4千餘萬，堪稱「跳樓大拍賣」，歡迎舊雨新知來搶便宜。
行政執行署各分署每月的「123聯合拍賣日」將於5月2日下午2點，在桃園區中正路1195號桃園分署辦公室登場，主打3C產品及零件，包括電腦主機、螢幕、網路雲端硬碟、液晶電視、影印機和電腦傳輸線等，過去熱賣的全新寢具枕頭及多種生活衛生清潔用品等，也都以低於市售價格陳列拍賣及變賣，執行官打包票說拍賣底價絕對比市價低廉。
最矚目的拍賣物件當屬桃園國際經貿中心12樓，以複層玻璃帷幕包覆的鋼骨辦公大樓，位處桃園最精華的藝文特區，總計197.02坪，還附3個平面停車位，執行官說，附近房屋市場行情每坪約40萬元上下，2度流標減價後，這次拍賣底價只有4924萬元，拍定後又會依現況點交，產權清楚，可以立即進駐，堪稱打破市價行情的破盤大拍賣，進場絕佳時機，歡迎公司行號、投資客進場投標。
桃園分署邀請大家下周來撿便宜，詳情可上桃園分署官網訊息及臉書查詢，桃園分署也會持續積極執行查封各種動產、不動產，實踐納稅正義。
(中時)
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