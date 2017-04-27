邱淑貞正妹女兒死會了！被抓戀上「小吳亦凡」
香港性感女神邱淑貞15歲大女兒沈月遺傳了媽媽美人基因，近來舉手投足都成為焦點，本月初港媒報導，邱淑貞關心愛女交友，採取緊迫盯人攻勢，沒想到今(27日)便有媒體目擊沈月與貌似「吳亦凡」的帥男約會，兩人一發現有狗仔便上演鳥獸散，追問沈月是否讓媽媽知道交男友，她更一臉驚慌，間接認了死會。
邱淑貞與沈嘉偉結婚18年，育有3女，大女兒沈月神複製了邱淑貞的鵝蛋臉、玲瓏五官、纖細身材，被譽為女神接班人，由於外型亮眼追求者眾，先前便傳出邱淑貞對女兒管教十分嚴格，除了平時緊迫盯人，見沈月發文或跟不認識的網友閒聊，邱淑貞更會拿手機當面詢問，相當擔心沈月的交友狀況。
據《on.cc東網》報導，今下午直擊沈月穿著帽T、頭戴鴨舌帽現身中環商場，身邊還緊黏著一位高約178公分、長相神似男星吳亦凡的斯文帥男，兩人約會到一半發現有鏡頭便東奔西跑，問沈月是否有跟媽媽報備交男友，她一臉驚慌、隻字未答，最後和「小吳亦凡」走進戲院，從後門搭上計程車火速離開。
(中時電子報)
關鍵字：邱淑貞
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