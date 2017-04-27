南投縣長宣布 8旬退休公務員敬老金明年加倍
南投縣政府今(27)天在水里國小舉行第4梯次關懷退休公務人員聯誼活動，縣長林明溱、縣議員陳淑惠、蕭志全、立委許淑華水里服務處主任石賢民、縣府人事處長劉蓬期、南投縣公教退休人員協會理事長吳光勳皆出席。針對退休公務人員敬老金，林明溱表示，明年起，80歲者當年度敬老金1000元、90歲者當年度敬老金200元，滿百歲的人瑞當年度則有1萬元敬老金，以感謝退休公務員對國家的奉獻。
一年一度的「松柏長青快樂人生」聯誼活動齊聚集集、水里、信義3個鄉鎮近百位退休公務員共襄盛會。
林明溱指出，過去退休公務人員敬老金偏低，且僅滿80歲、90歲當年度可領，當場宣布明年起敬老金加倍，滿80歲者當年發送的敬老金由500元增加到1000元，90歲者由1000元增加到2000元，他也感慨活到百歲不易，因此決定百歲人瑞亦有敬老金1萬元，聯誼活動經費則由80萬元提高到100萬元，並祝福大家都能樂活人生到百歲。
林明溱又說，公務員一生奉獻國家與人民，政府如今卻高喊年金改革，大砍退休金，引起勞工與公教人員對立，他期盼政府改革要顧慮人民生活條件，也希望勞工不要敵對公務員，大家應一同努力讓社會更祥和。
(中時)
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