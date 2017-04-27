廣州高職專調查 深圳職技學院奪冠

《廣州日報》資料和數位化研究院（GDI）27日發布「2017高職高專排行榜」，榜單排名前名的院校分別是深圳職業技術學院、北京電子科技職業學院和浙江金融職業學院。

這是大陸首個由主流媒體發布的全樣本高職高專排行榜，也是權威媒體作為協力廠商評估、發布的專業性公益榜單。

GDI以職場競爭力指數、教育競爭力指數、品牌競爭力指數和二次評估指數四個一級指標建構綜合指數，科學評價國內1358所高職高專，推出此TOP1000排行榜，以及五個子榜單。

(旺報)