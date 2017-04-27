王溢正4.1局無安打 桃猿前5局1：0領先統一

桃猿投手王溢正前5局無失分。(圖：摘自CPBL官網)

Lamigo桃猿先發投手王溢正，今晚(27日)對統一獅前半場投的虎虎生風，一度投出4.1局無安打比賽，雖5局下被統一獅劉芙豪敲出此役第1支安打，挑戰「無安打」紀錄破功，但前5局仍率領桃猿1比0領先獅隊。

前4場先發吞下3敗的王溢正，此役狀況絕佳無比，最快球速145公里，搭配犀利變化球，前5局成功封鎖獅隊攻勢，投出1安打、2保送無失分，此役可望拿下本季開張首勝。

桃猿3局上靠首打席陽耀勳二壘安打，順利攻下1分，成為兩隊前5局攻下的唯一1分。

(中時電子報)