《了解與互信 兩岸一定旺》蔡政府當家…兩岸＋國際空間都沒了？

中視新聞

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蔡英文政府上任即將滿週年，民眾感受最直接的應該是兩岸關係急凍所帶來的觀光上的巨大衝擊，但除了觀光，似乎連國際空間也越來越小？即將在下月20日登場的世界衛生大會（WHA），台灣到現在都還沒接到邀請函，雖然衛福部長強調「我們不會缺席」，但光用喊話「WHA門票」就會從天而降？

另外，蔡英文總統推出高達8800億的前瞻計畫，遭批評是選舉綁樁計畫，蔡英文為此大怒，認為是行政院宣傳不足造成民眾誤會，因為是投資台灣未來，不是債留子孫！？同一時間，大陸工程專家拋出一個新構想，計畫要用最新科技打造「兩岸海底真空隧道」，如果成真將會成為人類史上的第五代交通工具，甚至未來從福建到台灣180公里，只需要短短12分鐘，這項計畫真的會成功嗎？

本集來賓：

葉耀鵬 前監察委員

李永萍 前北市副市長

黃偉哲 民進黨立委

黃敬平 資深軍事記者

北京

朱衛東 大陸社科院台研所副所長

(中時電子報)