32歲台商周代祥出任廣西南寧市台協會長

中新社報導，廣西南寧市台協第12屆理事會27日在廣西南寧舉行，今年32歲的台商周代祥正式擔任南寧市台協第12屆理事會會長，成為目前大陸最年輕的地方台協會長。

報導稱，南寧市台協成立於1994年，是中國大陸成立的第1批台協會。周代祥的父親周世進此前也曾擔任過南寧市台協會長，來南寧創業已有20餘年。

目前，南寧共有台資企業250多家，個體工商戶近300戶，南寧市台協會員137個，其中單位會員126個，是溝通桂台經貿文化合作的重要管道之一。

(工商)