消失演藝圈14年 《魯冰花》童星黃坤玄現蹤：我很好

《魯冰花》黃坤玄。(本報系資料照)

黃坤玄報平安。(取自黃坤玄微博)

以電影《魯冰花》、《阿郎的故事》走紅港台的童星黃坤玄，在14年前拍完電視劇《金劍雕翎》，從此消失在演藝圈，令不少影迷關心他的近況。果然他日前就突然現身微博，親自向粉絲報平安，「這些年來，我過得很好，希望你們也要健康快樂下去。」

好久不見的黃坤玄，其實在消失的這段期間，都有陸續透過微博向粉絲更新近況，前天更在微博留言，「每次登上微博，總能看見大家給我許多的留言，令我剛到非常驚喜。謝謝你們，沒有忘記我。你們的每條信息，都讓我覺得如此溫馨。這些年來，我過得很好，希望你們也要健康快樂下去。心懷感恩！」

黃坤玄2014年曾透露引退緣故，稱2003年拍完《金劍雕翎》後，選擇摘下明星光環回歸普通生活，並專心從事金融業，曾有朋友問他何時復出？他笑而不答，因為一切時過境遷，感謝粉絲曾經陪伴與支持。

(中時電子報)