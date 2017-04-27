消失演藝圈14年 《魯冰花》童星黃坤玄現蹤：我很好
以電影《魯冰花》、《阿郎的故事》走紅港台的童星黃坤玄，在14年前拍完電視劇《金劍雕翎》，從此消失在演藝圈，令不少影迷關心他的近況。果然他日前就突然現身微博，親自向粉絲報平安，「這些年來，我過得很好，希望你們也要健康快樂下去。」
好久不見的黃坤玄，其實在消失的這段期間，都有陸續透過微博向粉絲更新近況，前天更在微博留言，「每次登上微博，總能看見大家給我許多的留言，令我剛到非常驚喜。謝謝你們，沒有忘記我。你們的每條信息，都讓我覺得如此溫馨。這些年來，我過得很好，希望你們也要健康快樂下去。心懷感恩！」
黃坤玄2014年曾透露引退緣故，稱2003年拍完《金劍雕翎》後，選擇摘下明星光環回歸普通生活，並專心從事金融業，曾有朋友問他何時復出？他笑而不答，因為一切時過境遷，感謝粉絲曾經陪伴與支持。
(中時電子報)
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