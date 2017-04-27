2017台灣美食展為青創學子 提供總獎金50萬元

交通部觀光局舉辦「小吃大器-2017臺灣特色小吃內用器皿創新設計競賽」徵件活動開跑，以「麻油雞、牛肉麵、肉粽、魷魚羹、客家粄條、排骨飯、虱目魚粥、芒果冰、蚵仔煎、臭豆腐」等10項臺灣特色小吃作為內用器皿設計主題。

交通部觀光局邀請全國各大專校院商業設計、產品設計等相關科系學生為10項特色小吃量身訂做合適之裝盛器皿，增添小吃魅力與精緻度，得獎作品將於臺北世貿一館舉辦之「2017台灣美食展」（106年7月21日至7月24日）「小吃大器」主題展區展出。

過去二年台灣美食展以策展方式辦理引起熱烈迴響，美食展展區除了展出美食之外亦展示包含食器及食材，不斷提升美食的質感及格局，其中民眾喜愛的展區之一「小吃大器」由全國各大專校院設計相關科系學生設計襯托小吃之器皿，展示得獎作品充滿巧思與創意令人驚艷。

交通部觀光局表示臺灣美食種類豐富多樣，別具地方風味與在地特色，飄香全島、揚名世界，亦是國際旅客來臺旅遊的重要吸引誘因之一，美味佳餚除了著重於色、香、味的獨特展現外，器皿更是襯托美食的重要關鍵。

(旺報)