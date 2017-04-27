省府表揚慈暉媽媽 34名單出爐

台灣省政府今天召開慈暉媽媽代表慈暉媽媽代表複審審查會議，計有12縣市提報34位通過。（沈揮勝番攝）

母親節將至，台灣省政府預定在5月19日(星期五)於省政資料館舉辦慈暉媽媽表揚，邀請全省14縣市慈暉媽媽代表及親友們到省政府接受許璋瑤主席表揚及祝賀。

今年14縣市長慎重推薦之慈暉媽媽代表名單，經省府秘書長鄭培富於今日下午邀集組室主管，召開複審審查會議，目前計有12縣市提報的第一批34位慈暉媽媽代表，獲審查通過，名單如下：

基隆市李玉梅、康林綢、楊莉旋；宜蘭縣賴秀英、簡李金蓮、劉麗君；新竹縣曾鄭金閨、劉陳春嬌、戴美秋；新竹市謝王蘭鳯、吳黃木桂、洪雪娥；南投縣陳說、陳阿美、陳張月嬌；彰化縣張朱阿秀、黃双妹、陳許好。

以及嘉義縣林燕鳯、侯黃來春；嘉義市莊賴勝女、黃馨慧、楊秀鳯；屏東縣陳尤熟、呂李蘭妹、李林碧英；澎湖縣陳顏甘、朱陳金；台東縣李秀玉、陳秀珠、潘江銀花；花蓮縣林月娥 、蘇玉嬌、那夏妹。

鄭培富說，106年慈暉媽媽表揚活動，將於5月19日在省政府所在地的中興新村省政資料館公開辦理。

為求慎重，複審小組逐一就每縣市政府舉薦的慈暉媽媽代表做書面資料審查，並提文字修正補齊資料後通過，以表彰她們堅忍刻苦，實踐倫理孝道，撫育教養子女有成，侍親至孝，為鄰里所推崇，她們對社會之貢獻，勞苦功高，透過省府表揚，藉以弘揚孝道，型塑縣市基層的社會典範，並對勞苦功高的母親們表達最崇高的敬意。

(中時)