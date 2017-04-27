模型車船都參賽 大陸今年全運會大改變
中國大陸第13屆全國運動會8月27日到9月8日在天津登場，儘管距今還有4個月，但各省區市初賽已陸續登場。和過去不一樣的是，今年的全運會有了重大改變，將有8022名群眾選手參加「群眾比賽」。
新開的群眾比賽19個大項分別是羽毛球、馬拉松、象棋、太極拳、籠式足球、舞龍、國際跳棋、橋牌攀岩、輪滑、乒乓球、龍舟、氣排球、圍棋、國際象棋、柔力球、健身氣功、航空、航海模型，不但讓全運會內容更廣，更大大提高了全民參與的興趣，使全運會更落實在全民身上。
大陸國家體育總局群體司副司長邱汝表示，增設群眾比賽項目是體育改革創新的重大措施，隨著「我要上全運」活動的展開，各項目決賽階段的選拔賽已在大陸全國登場。
「有機會參加全運會感到很激動。」福建省參加航海模型比賽的運動員詹澤浩表示，他參加航海模型比賽已有11年，2010年到德國比賽還獲得世界冠軍。能有機會在自己的國家比賽，不但是無上的榮耀，更可拉高更多比賽的國內水平，並進軍世界。
「比賽設置航空模型、航海模型和車輛模型三大類項目，讓更多人可以參與，真是太棒了。」黑龍江的模型車輛參賽者表示，比賽設置了房車、越野車等比賽，以前被人們認為是「只能玩卻上不了檯面的」，現在都有機會參加全運會，讓所有的玩家都有機會出頭，真是說不出的心喜。
萬一有人和一般群眾「搶名次」怎辦？大陸國家體育總局局長苟仲文早已強調「三不」，即不允許專業運動員參加群眾比賽、不允許跨省選材參加群眾比賽、不允許使用興奮劑。
(旺報)
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