馬拉松太夯 世界級賽事3年內登陸

在未來的2至3年時間內，世界級的馬拉松大滿貫賽事有望在大陸登場，並將成為首個在發展中國家舉辦的大滿貫賽事。對於無數的大陸馬拉松跑者來說，是個天大的超級好消息。體育界認為，這不但會讓大陸的馬拉松運動更風靡，也有助於將大陸馬拉松導向正軌。

中國體育產業巨頭萬達集團26日在北京宣布，將與雅培世界馬拉松大滿貫聯盟（WMM）簽訂戰略合作協定，雙方計畫在2至3年內，讓世界馬拉松大滿貫賽事在中國落地。

WMM是成立於2006年的世界頂級馬拉松巡迴賽，包括東京馬拉松、波士頓馬拉松、倫敦馬拉松、柏林馬拉松、芝加哥馬拉松、紐約馬拉松6站大滿貫賽事及世界田徑錦標賽馬拉松和夏季奧運會馬拉松。根據合作協定，未來10年，萬達計畫在亞太地區舉辦3個世界馬拉松大滿貫賽事，其中在大陸的一站賽事將成為首個在發展中國家舉辦的大滿貫賽事，也將填補大陸馬拉松運動缺乏世界頂級賽事的空白。

2016年大陸至少舉辦了300場以上的馬拉松，若包括各單位和各地舉辦未註冊的馬拉松場次，遠高於這個數字，但在「全民瘋馬」熱潮下，馬拉松的危險性常被忽視，許多人在缺乏自我身體認知的情況下盲目「跟風」；且「代跑」事件層出不窮。若未來有國際賽事在大陸登場，將有助於大陸馬拉松的正常發展。

(旺報)