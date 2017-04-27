廣州房地產調查 45家仲介改進

廣州市2017年第一季全市房地產市場檢查情況已公布。第一季度廣州共開展市場檢查373次，查出存在問題的商品房開發專案共58個，存在問題主要為推廣名與預售許可證的標準地名不一致、不規範公示、捂盤囤積房源、廣告宣傳帶「公寓」和「升值」等違規字眼。

查出存在問題的房地產仲介機構45家，存在問題主要為：未辦理仲介資質備案和未公示收費標準。存在違規行為的開發企業及仲介機構，現已基本整改完畢。

信息時報報導，市住建委表示，為貫徹落實房地產調控精神，進一步規範商品房銷售行為，2017年1至3月，廣州市住建委組織全市房地產市場監管部門持續檢查。

(旺報)