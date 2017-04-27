超衰！黃河先挨黃健瑋一拳 又被徐鈞浩狠勒脖子

黃河劇中被暴走的徐鈞浩狠勒脖子。（好風光）

黃健瑋客串演出。（好風光）

黃河、黃健瑋有許多精彩火花。（好風光）

台視、八大、愛奇藝、植劇場《夢裡的一千道牆》播出後口碑不俗，連兩集在PTT上的Live文討論破1500則留言，黃河在首集尾聲神秘登場，網友敲碗期待金鐘視帝的演技詮釋。實力派男星黃健瑋也客串演出，飾演黃河初戀情人的現任男友，他劇中激動揍了黃河一拳，這一拳打得黃河左臉黑青，甚至流了鼻血，只得用他的長髮遮住黑青。

而黃河劇中也因雞婆個性，更被徐鈞浩在雨中暴走勒脖子，脖子都出現微紅勒痕，兩人表情面露猙獰，而後又被拿機車大鎖猛敲，徐鈞浩說這是自己第一次拍這種很暴力的戲，在拍扭打戲前，護弟心切的莫允雯不忘叮嚀：「不要傷害自己」。

對於黃河接連被打，客串黃河初戀情人的新人演員福本幸子直呼：「黃河飾演的啟光，角色的設定個性是我本身最討厭的男生，好幾次都很想揍他。」就連莫允雯也覺得黃河劇中角色個性相當顧人怨。

劇中黃健瑋與黃河因同樣喜好攝影結緣，因此介紹女友給黃河認識，兩人彼此心照不宣，一起養的愛貓還養在黃河家，而黃健瑋與福本幸子已論及婚嫁，卻因初戀情人黃河的出現，讓她的心情再次動搖，透露自己「一直在等初戀情人」，黃健瑋才恍然大悟女友的初戀情人竟然是黃河。

黃健瑋一回到家，就看見福本幸子在哭，懷疑兩人的糾葛，立馬甩下他的背包，丟下手上鎖匙，賞了黃河一記左直拳，狠狠教訓他。黃健瑋說，這場戲一次完成，他後來看了一旁的側拍，兩人打得逼真，連自己都嚇了一跳。黃河詮釋被打也有模有樣，在廁所鏡子摸著傷口痛的樣子，連工作人員都喊疼。

(中時)