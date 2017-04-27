檢改會痛批司改國是會議黑箱 呼籲檢方代表退出
繼法官在「法官論壇」發文，批判司改國是會議結論荒謬可笑，呼籲法官代表退出會議後，「檢察官改革協會」今晚也發表聲明，指分組召集人瞿海源指籌委會是閉門會議，直言相關討論不能公開，宛如黑箱密室令人疑竇叢生，並使會議定位及效力更加不確定，要求籌委會說明三點:司改國是會議決議效力、分組會議應依籌委會最初分配議題討論、不得採取黑箱方式進行任何形式的會議，強調若籌委會未能善意回應，呼籲檢察官代表退出司改國是會議。
檢改會表示，本次司改國是會議絕大多數委員的產生方法乃至議題擇定標準均未經深思，亦未公布，以致亂象叢生。又因定位不清、決議效力不明，經林鈺雄教授提出質疑並宣布退出，籌委會不僅未能積極澄清，反而有召集人指籌委會是閉門會議，直言相關討論不能公開，宛如黑箱密室令人疑竇叢生，並使會議定位及效力更加不確定。
而且，目前已產生的決議例如事實審直播、毒品純質淨重降低及監獄獨居房設施等等，琳瑯滿目五花八門，均未考慮預算及配套措施，嚴重侵害司法行政首長的提案權限、決策責任及國會權限。近日，更有分組委員擬提案挪移他組議題，重複討論，無視議題早已超載，委員實無能力負荷。更有召集人公開宣稱決議無須考慮國家預算深度，宛如兒戲。
因此檢改會強烈要求籌委會回應三點：一、清楚表明司改國是會議決議之效力；二、分組會議應依籌委會最初分配議題討論；三、不得採取密室黑箱方式進行任何形式的會議，如籌委會未能善意回應，檢改會將呼籲檢察官代表退出司改國是會議。
(中時)
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