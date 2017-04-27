陸學者楊潤東：洪兩岸論述鮮明 蔡忌憚洪當選國民黨主席
國民黨黨主席選舉如火如荼進行中，六位候選人剛完成連署較勁，有大陸學者指出，蔡英文總統儘管隔岸觀火，但最不希望洪秀柱勝選，因為洪若贏得黨主席選舉，將挑戰蔡2020年的連任之路，由於洪的兩岸論述最鮮明，其他幾位都僅延續前總統馬英九的一中各表，與蔡的「維持現狀」差別不大，洪對兩岸和平發展的論述，是蔡最不願正面論及的。
北京大學中國戰略研究中心副主任楊潤東27日指出，國民黨主席選舉有六位候選人，但目前戰況似乎是「五對一」，除了洪秀柱對國民黨未來及兩岸關係論述明瞭清晰，其他五人均沒有明白可見的願景，對兩岸論述採用的是馬英九的「遺產」─九二共識、一中各表，唯獨洪秀柱觀點鮮明，面對民進黨的抹紅，有勇氣大聲喊出「兩岸終極目標就是統一」。
楊潤東認為，蔡英文隔岸觀火，其他五位候選人當選她都高興，唯獨不希望洪秀柱勝選，因為這對蔡2020年連任之路將帶來麻煩。
楊潤東進一步指出，吳敦義、郝龍斌等五人，都只提九二共識、一中各表，無法與時俱進，蔡英文雖然不承認九二共識，但提了維持兩岸現狀，與馬英九的「不統不獨不武」區隔不大，在未來總統大選時，蔡只要稍微表現傾斜親陸形象，就會勝過國民黨推出的其他非洪的總統候選人；贏面較大的吳、郝，雖然混跡政壇多年，但有優勢也有劣勢，容易被民進黨有隙可乘，反倒洪秀柱「無欲則剛」，無牽無掛，沒有歷史汙點。
日前國民黨主席選舉連署書總數，遠超過有投票權的黨員，楊潤東直言，這是國民黨未來很難交待清楚的汙點，會讓民進黨恥笑；他認為，洪秀柱沒有沾染國民黨的醬缸文化，不與任何陣營沆瀣一氣，尤其是洪的兩岸關係和平發展的論述，是蔡英文最不願正面論及的。
(旺報)
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