川普版稅改出爐 恐引爆中美搶錢大戰

被川普政府喻為美國最大減稅計畫的稅改法案27日出爐，提出營所稅降至最高15%、所得稅率最高35%、美企改採屬地主義課稅、廢除遺產稅等大方向，吸引資金意圖明顯，恐再釀中美引資大戰

據《第一財經日報》引述大陸國家行政學院經濟學教授馮俏彬說，美國這輪稅改，將對大陸在內等國家產生影響。他指出，一般來講資本會流向低稅率國家，而美國大幅降低企業、個人所得稅率之後，將有利於吸引資本回流。

安侯建業（KPMG）會計師事務所27日舉辦「美國川普最新稅改政策對台灣之影響及因應」記者會，稅務投資部營運長許志文也坦言，如果美商在台調整投資，位於供應鏈下游的台灣廠商也不得不思考「跟跑」。

而中美也恐怕再現引資戰爭。實際上，大陸國務院19日常務會議公布總規模3800億元人民幣的減稅舉措，國務院總理李克強更直接喊話，很多國家爭相發出減稅訊號，因此要有「搶跑」意識。

尤其川普規畫將營所稅率降至最高15%，更是全球罕見的低。馮俏彬認為，這可能導致部分在陸的外資企業，會傾向把資本匯回美國，陸企也可能看中低稅率而優先投資美國，建議官方在美稅改上路前加速尋求方案應對。

(旺報)