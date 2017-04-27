諾基亞以VR相機與體脂計 搶攻裝置市場

華爾街日報報導，諾基亞當年在智慧型手機市場慘敗後轉為發展網路設備，但近日決定捲土重來，以虛擬實境（VR）相機及數位體脂計重，試圖返裝置市場，希望憑藉品牌知名度在快速起飛的個人保健裝置市場搶得先機。

諾基亞表示公司近日調查發現全球有95％以上的消費者知道諾基亞品牌，因此該公司有自信能憑品牌知名度及新產品攻下個人保健裝置市場。

研究機構顧能（Gartner）分析師席莫曼（Annette Zimmermann）則表示：「諾基亞品牌代表的形象絕非優良產品或創新能力。」她認為諾基亞雖是開發中國家家喻戶曉的品牌，但在歐美市場已失去魅力。

(工商)