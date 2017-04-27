追求減碳 加拿大將量產小型核反應爐
加拿大安大略發電公司(OPG)計劃在2030年代興建一系列的小型核能反應爐來填補廢除火力發電之後的能源供應缺口。這是西歐北美國家當中，首位明確核能做為減碳手段的國家。
「 下個大未來」(NextBigFuture)報導，加拿大安大略省為溫室氣體減量訂定了極具挑戰的目標：在2030年時，碳排放量減量至37％； 2050年時下降至80％。而OPG公司預測2030年代的電力耗用量時，決定以核電來填補，他們己提交了相關計畫給加拿大政府。
加拿大政府批准了達林頓核電廠(Darlington)的延役案，將該核電廠再使用30年，
另外多倫多西北部的核電廠也準備延役。不過1971年完成的皮克林核電廠(Pickering Nuclear)已確定在2024年停役，因此加拿大要用新的核電科技來取代，也就是模組化熔鹽式 (Integral Molten Salt Reactor,IMSR)。熔鹽式反應爐預計可比燃煤更便宜，並且：
1.可使用數十年，發電量為400百萬瓦時，屬於中型發電量
2.體積小巧，運載簡便，可以用批量生產的型式製作反應爐，使得建造核電廠的成本大幅下降。
3.該反應爐的反應壓力在正常壓力，比現行核能還要安全。
4.不需要冷卻水，也就沒有氫爆的問題。
5.幾乎全自動控制，管理更容易。
加拿大中部的薩斯喀徹溫省是鈾礦產地，因此加拿大一直是核能發電的支持者，該國擁有全球少數的重水式核電廠，可以使鈾礦毋需濃縮處理，直接以天然鈾來發電。同時也能夠將核廢料再處理。
(中時電子報)
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