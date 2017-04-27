爭網路市場大餅 4成陸青想做新媒體
網路市場為各大媒體爭相搶奪的大餅，也讓許多年輕人對於新媒體工作躍躍欲試。根據《中國青年報》「社會調查中心聯合問卷網」調查，18至35歲族群中，有44.6%的受訪青年打算加入新媒體行業；也有67.6%的人曾嘗試透過微信推播、編輯等新媒體工作內容。
另外，有一半的受訪青年希望創辦個人原創文字自媒體，42.7%的受訪者希望加入現有的自媒體團隊，28.7%的受訪者希望創辦個人原創影音自媒體，25%的受訪者希望組建自己的工作室。
湖南長沙的自媒體人程佳，微信公眾號有近10萬粉絲。原本有2份工作的她，毅然決然辭去原來文案工作，全職經營自己的公眾號。「新媒體現在給我的生活帶來的改變，是我2年前想都不敢想的。」程佳透露開開始全職經營後，每個月靠「打廣告」可以賺取逾萬元人民幣的收入。
程佳表示，2年前申請公眾號時，「只是抱著玩一玩的心態，根本不知道做公眾號也能賺錢」，她也表示，表面上看起來，寫一篇文章不需要多少時間。但為了保證每篇文章的品質，「得把所有時間都投入進去，平常就需要大量閱讀文章。」
(旺報)
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