滬十大自媒體新聞 點閱數近千萬
上海日前舉辦《上海自媒體發展報告》發表會與《2016上海自媒體正能量傳播十大案例》頒獎儀式，獲獎自媒體作品包括《這一年，我們應該感謝哪些人》、《零下6度，上海街頭出現驚人一幕》、《這位94歲的上海傳奇女性，連周恩來都曾誇讚過她的美》等。
自2017年1月起，評選活動共收到共28家上海自媒體、58個案例。經過閱讀量、點讚數、正能量、傳播方式，評選出20個提案，接著由網路投票及組委會專家投票，選出入榜的10大自媒體，總粉絲量超過千萬，總閱讀量也將近千萬。
自媒體收益雖因人而異，但入行門檻低，吸引不少年輕人嘗試。雲南大學生雷任彬，創辦了自己的微信公眾號1年多，時常發表文章累積人氣。如今，已經擁有8千多名粉絲，每個月都有幾百塊人民幣的「粉絲打賞」收入。
「不想把公眾號當作賺錢的手段，只是通過這個管道表達自己的聲音。」雷任彬表示，新媒體工作最大的魅力在於可自由支配的時間較多。「朝九晚五的工作模式未必適合每個人，從事自媒體，我們完全可以根據自身的習慣和需要，為自己規畫工作和休息的時間。」
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。