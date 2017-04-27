滬十大自媒體新聞 點閱數近千萬

上海日前舉辦《上海自媒體發展報告》發表會與《2016上海自媒體正能量傳播十大案例》頒獎儀式，獲獎自媒體作品包括《這一年，我們應該感謝哪些人》、《零下6度，上海街頭出現驚人一幕》、《這位94歲的上海傳奇女性，連周恩來都曾誇讚過她的美》等。

自2017年1月起，評選活動共收到共28家上海自媒體、58個案例。經過閱讀量、點讚數、正能量、傳播方式，評選出20個提案，接著由網路投票及組委會專家投票，選出入榜的10大自媒體，總粉絲量超過千萬，總閱讀量也將近千萬。

自媒體收益雖因人而異，但入行門檻低，吸引不少年輕人嘗試。雲南大學生雷任彬，創辦了自己的微信公眾號1年多，時常發表文章累積人氣。如今，已經擁有8千多名粉絲，每個月都有幾百塊人民幣的「粉絲打賞」收入。

「不想把公眾號當作賺錢的手段，只是通過這個管道表達自己的聲音。」雷任彬表示，新媒體工作最大的魅力在於可自由支配的時間較多。「朝九晚五的工作模式未必適合每個人，從事自媒體，我們完全可以根據自身的習慣和需要，為自己規畫工作和休息的時間。」

(旺報)