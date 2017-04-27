蔡英文：台灣出席WHA 是兩岸關係重要指標

今年台灣能否出席WHA，我相關部會還在努力爭取，蔡英文總統今(27)日訴諸國際媒體，在路透社專訪向對岸領導人喊話，今年台灣是否去得成WHA，將是兩岸關係上非常重要的指標。

根據總統府提供的路透社專訪全文，問到如何與中國的關係取得進展，蔡英文特別強調有關參與WHA一事。

她闡述，歷來台灣都是以觀察員的身分受邀參加WHA會議。WHO是非政治性組織，台灣做為國際事務的積極參與者，我們有可以貢獻的地方，同時台灣的人民也有健康與衛生上的需求參與WHA。

(集團連線報導)