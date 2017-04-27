日本今公布預測 首都圏大地震機率超過5成

日本熊本縣發生過7.3強震，多處房屋坍塌。（美聯社）

日本30年可能發生強度大小的地震災害預測圖(翻自日本地震調查研究推進本部地震調查委員會)

日本30年內可能發生6弱以上機率的地震災害預測圖(翻自日本地震調查研究推進本部地震調查委員會)

日本媒體報導，今(27)日地震調査研究推進本部地震調查委員會，公布2017年的調查報告，未來30年內發生震度6以上大地震的機率，以千葉、橫濱、水戶這三座城市8成最高，東京都機率近5成，跟去年公布的發生機率差不多。

日本311發生規模9.0大地震，距今6週年，地震和相關連鎖效應所帶來的破壞，都被視為二戰後以來最大自然災害。據朝日新聞指出，2017年版的全國地震預測地圖，跟去年6月公布的版本預測相比，關東地區發生大地震機率大致相同，太平洋側區域則增加了1個百分點；以及太平洋側地區發生南海海溝地震等海溝型地震的機率，略為增加。

地圖顯示，從市政府所在地來看，機率從高到低分別是千葉的85%、橫濱及水戶的81%、高知的74%、德島的72%及靜岡的69%；而東京47%、大阪市56%、名古屋市46%，機率跟過去差不多。

30年內發生大地震的機率，只要有0.1%到3%就是「稍高」，3%以上就算「高」。就以熊本市來說，發生大地震的機率僅有7.6%，但還是在2016年發生了規模7.3強震。地震調查委員會委員長平田直表示，不要以為自己所在地區安全，日本各地發生強烈地震的可能都很高。

(中時)