低價從陸進口LED 保二偵破山寨燈具商

保二總隊偵三隊27日破獲一起從大陸進口低價LED燈具，私自印製他牌燈具的標章貼紙，以假亂真，販售給不知情之下游廠商，獲取不當營利。

警方表示，位於高雄市家具街青年路之一家燈飾行侵犯他家廠商的商標權長達2年，警方經過3個多月追查及蒐證後，持高雄地方法院核發之搜索票搜索這家燈飾行，查扣仿冒燈具4735件，侵權市值逾新台幣121萬元。

訊後將邱姓負責人及販售仿他行燈具之下游某公司蔡姓負責人，依違反《商標法》移送高雄地檢署偵辦，所查扣之仿冒燈具等商品目前由經濟部標準檢驗局檢驗中。

(旺報)